9/10с-2/15с-3/5с; при с=2,4. P.S. 9/10-это дробь
Математика
9/10с-2/15с-3/5с; при с=2,4. P.S. 9/10-это дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там потом 5/30 умножаешь на 24/10, сокращаешь и получаешь 0,4
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