9+х=6 после девяти плюс
Математика
9+х=6 после девяти плюс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=6-9 x=-3 9+(-3)=6 всегда пожалуйста
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