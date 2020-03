Переведите предложения на русский язык, укажите, к какой части речи относится под??ерк-нутое слово, какую функцию выполняет “s” (множественное число, притяжательный падеж, 3-е лицо единственного числа). Model: My friend’s...

Переведите предложения на русский язык, укажите, к какой части речи относится под??ерк-нутое слово, какую функцию выполняет “s” (множественное число, притяжательный падеж, 3-е лицо единственного числа). Model: My friend’s father is a policeman. Отец моего друга – полицейский. Существительное. Притяжательный падеж. 1. Moscow State University is one of the oldest UNIVERSITIES in the world. 2. You can look through TODAY'S newspapers in our library. 3. It TAKES him twenty to travel to work. 4. She is too young to understand what her PARENTS are speaking about now. 5. He WATCHES the evening TV news every night.

