Переведите предложения на русский язык, укажите, к какой части речи относится под??ерк-нутое слово, какую функцию выполняет “s” (множественное число, притяжательный падеж, 3-е лицо единственного числа). Model: My friend’s...

Гость: Гость:

1. Московский государственный университет является одним из старейших университетов в мире. 2. "Вы можете посмотреть сегодняшние газеты в нашей библиотеке. 3. Он принимает им двадцать лет, чтобы ездить на работу. 4. Она слишком молода, чтобы под стендом, что повторное РОДИТЕЛИ говорят теперь. 5. Он ЧАСЫ вечер телевизионных новостей каждый вечер.