Составить текст из всех слов Информация,расшифровать,запись,бинокль,инженер,артист,иллюстрация,магнитофон,телевидение

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Составить текст из всех слов Информация,расшифровать,запись,бинокль,инженер,артист,иллюстрация,магнитофон,телевидение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телевизор - настоящее открытие инженеров. Теперь мы можем не утруждать себя магнитофоном, мы можем не так часто ходить в театры и в бинокл рассматривать актеров. Для этого всего есть телевидение. Мы можем не расшифровывать информацию по радио, как это было раньше. Все новости и иллюстрации происходящего выводятся на экран. Все нужное мы можем найти в передачах, которые есть на телевидении. Телевизор - по-настоящему огромное открытие.
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