Сколько моли в: 125г-CuSo4 142г-NO2 117г-HCI 77г-H2SO4 1 литр-H2O
Химия
Сколько моли в: 125г-CuSo4 142г-NO2 117г-HCI 77г-H2SO4 1 литр-H2O
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1) 0,77 2) 3 3) 3 4) 0,78 5) 0,04
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