10 зпдание. Спасибо зарание.

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Угол CAD вписанный, и равен половине дуги на которую опирается, то есть дуга CD=148, угол ABC так-же вписанный и равен половине дуги на которую опирается, то есть дуга AC равна 240, ABD так-же вписанный и равен половине дуги на которую опирается, => его дуга равна 240-148=92, значит угол ABD равен 46 градусов. Ответ: 46.