1.Почему европейцы довольно поздно начали изучать внутреннюю территорию Африки 2 подумайте о том какие положительные и отрицательные последствия для народов Африки имело освоение материка европейскими странами
География
1.Почему европейцы довольно поздно начали изучать внутреннюю территорию Африки 2 подумайте о том какие положительные и отрицательные последствия для народов Африки имело освоение материка европейскими странами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Європейці пізно почали ізучати Африку тому що , в Африці є найбільша пустеля в світі Сахара
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