1.Почему европейцы довольно поздно начали изучать внутреннюю территорию Африки 2 подумайте о том какие положительные и отрицательные последствия для народов Африки имело освоение материка европейскими странами

География

1.Почему европейцы довольно поздно начали изучать внутреннюю территорию Африки 2 подумайте о том какие положительные и отрицательные последствия для народов Африки имело освоение материка европейскими странами

Автор: Гость