Напишите пожалуйста смешную сказку)))

Гость: Гость:

Жил был медведь с медведицей и дочкой. Был он очень богат и всевластно в лесу. Однажды приводит дочь своего не очень богатого суженого с родителями знакомиться. Отец-медведь спрашивает строго у него: -У тебя берлога тёплая, да большая есть?! -Бог даст, будет! - отвечает суженый дочери медведя. Подумал отец и опять спрашивает строго: -У тебя пропитание для семьи есть?! -Бог даст, будет! - ответил суженный дочери медведя. Пораздумав отец опять спрашивает: -А обеспечить дочь мою сможешь?! -Бог даст, обеспечу! Отводит отцу - медведь мать всторонку и говорит: -ну и как тебе он? -ну не очень он, - ответила медведица, а медведь отвечает: -может и так, но мне нравиться как он меня называет!