Подайте в метрах за секунду 108км\хв
Физика
Подайте в метрах за секунду 108км\хв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 метров/с вот ответ)
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