Алюминиевая кастрюля массой 100 г с 2 л воды нагрета от 10 c до 90c какое количество теп??оты затрачено на это?

Физика
Алюминиевая кастрюля массой 100 г с 2 л воды нагрета от 10 c до 90c какое количество теп??оты затрачено на это?
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