Краткое содержание произведения В. Дубровин "Мальчишки в сорок первом"
Литература
Краткое содержание произведения В. Дубровин "Мальчишки в сорок первом"
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Начало у книги простое, мирное - «Дачники». Дачники - мама, Галка и Вовка ждут папу, который, пока они отдыхают на даче, работает в Ленинграде. Мама наказывает привезти сахару для варенья, Вовка готовится ловить с отцом раков. - Через шесть дней ждите! - кричит им отец. Но… но мирный ход времени нарушает колокол пожарной каланчи. Людям сообщили о войне. Мальчишки еще не совсем понимают что это такой - война, они еще беспокоятся о расползающихся из корзины раках… Потом, когда Вовка уже возвращается с дачи в Ленинград, он думает о том как бы сбежать на фронт и даже предпринимает попытку увязаться за моряками. Потом он мечтает поймать диверсанта-ракетчика… Война врывается в жизнь Вовки как что-то новое, непонятное: «окна были испещрены большими белыми крестами», в небе висело множество колбас - аэростатов, на заборах висели плакаты. Потом появляются продуктовые карточки… Много трудностей предстоит пережить Вовке и его другу Женьке. Их война, их борьба будет не на передовой, а в плотно-сдавленном фашистским кольцом городе. Но Вовка верит в победу! Вот, он видит, что фашисты сбрасывают предупреждения - «это чтобы мы видели какие они сильные… Но если бы они могли, разве бы не захватили они Ленинград еще в сентябре?». А вот еще открытие мальчика: « Есть такие люди, что от голоду и убить могут. Это страшные люди. До войны никто не знал, что они такие. Когда людям очень плохо, они все на виду, не маскируются». Много испытаний выдержал Вовка: и смерть отца, и болезнь матери, и холод, и страшный голод, когда мечтал он «крысу поймать или крапивы найти побольше…».
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