«Я думаю, что теперь, по прошествии многих лет, стало очевидным огромное значение ??енасильственного, морального превосходства наших людей над агрессором», - писал Дубчек, анализируя события 1968 г. Кого и почему называет он аг...
История
«Я думаю, что теперь, по прошествии многих лет, стало очевидным огромное значение ??енасильственного, морального превосходства наших людей над агрессором», - писал Дубчек, анализируя события 1968 г. Кого и почему называет он агрессором? Почему Дубчек подчеркивает значение ненасильственного сопротивления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Дубчек был лидером Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) и был сторонником осторожных демократических преобразований. Значение ненасильственного сопротивления имело для него огромное значение, он не видел смысла в военных действиях против своих. Под агрессором он поминает, скорее всего, коммунистическую власть, которая диктует условия и требует беспрекословного подчинения.
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