В четырех угольнике ABCD проведена диагональ BD, уголCBD=углуADB, уголABD=углуBDC. Докажите, что четырех угольник ABCD-параллелограмм.
Геометрия
В четырех угольнике ABCD проведена диагональ BD, уголCBD=углуADB, уголABD=углуBDC. Докажите, что четырех угольник ABCD-параллелограмм.
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Гость:
Я в казахской школе, как надо писать решение точно не знаю)но думаю написала правильно)
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