Спишите.Подчеркните основу предложений.Какие из этих предложений распространённые, а какие нераспрастранённые?Укажите. 1.Утро.2.Речка стремительно бежит к лесном врагу.3.Ручеёк нарушает тишину леса.4.Вечер.5.На вечерней заре р...
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Спишите.Подчеркните основу предложений.Какие из этих предложений распространённые, а какие нераспрастранённые?Укажите. 1.Утро.2.Речка стремительно бежит к лесном врагу.3.Ручеёк нарушает тишину леса.4.Вечер.5.На вечерней заре рыбки выпрыгивают из воды.6.Никнут травы.7.Гаснет день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Утро. Подлежащее .Нераспространенное. 2. Речка бежит. Предложение распространенное. 3.Ручеек нарушает. Распространенное. 4.Вечер. Подлежащее. Нераспространенное. 5. Рыбаки выпрыгивают. Распространенное. 6. Никнут травы. Нераспространенное. 7. Гаснет день. Нераспространенное.
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