Спишите.Подчеркните основу предложений.Какие из этих предложений распространённые, а какие нераспрастранённые?Укажите. 1.Утро.2.Речка стремительно бежит к лесном врагу.3.Ручеёк нарушает тишину леса.4.Вечер.5.На вечерней заре р...

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Спишите.Подчеркните основу предложений.Какие из этих предложений распространённые, а какие нераспрастранённые?Укажите. 1.Утро.2.Речка стремительно бежит к лесном врагу.3.Ручеёк нарушает тишину леса.4.Вечер.5.На вечерней заре рыбки выпрыгивают из воды.6.Никнут травы.7.Гаснет день.

Автор: Гость