СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!1 Каким примером можно проиллюстрировать следующее правило: "У существительных 1 склонения в форме предложного падежа пишется окончание -Е"? 1) по солнечной полянке 2) на вечернем небе 3) от сладкой вишне...

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СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!1 Каким примером можно проиллюстрировать следующее правило: "У существительных 1 склонения в форме предложного падежа пишется окончание -Е"? 1) по солнечной полянке 2) на вечернем небе 3) от сладкой вишне 4) от теплой шали Укажите предложение с однородными членами. (Знаки препинания не расставлены) 1) Выглянуло солнце и согрело землю своим теплом 2) Тёплый ветерок зашуршал в траве и цветы проснулись 3) Гремел гром сверкали молнии и хлестал дождь 4) Ещё радостно щебечут птицы а берёзы уже роняют листья В каком примере выделенное слово употребляется в переносном значении? 1) грязное пятно 2) грязная улица 3) грязный поступок 4) грязная одежда
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