Помогите пажалуста ришить это ришение 6 класс

Математика
Помогите пажалуста ришить это ришение 6 класс
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Гость:
Вооот 3 держиии))))).
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