9 мая в нашей стране отмечают День Победы. Какому событию посвящён этот праздник? В чём важность этого праздника для граждан нашей страны?
Окружающий мир
9 мая в нашей стране отмечают День Победы. Какому событию посвящён этот праздник? В чём важность этого праздника для граждан нашей страны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СССР победила Немцов. 4 года они сражались за победу. Наши дедушки погибли защищая нас. Поэтому этот праздник настолько важен для нас!
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