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9 целых 1 седьмая / 0,64
Математика
9 целых 1 седьмая / 0,64
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9 1/7 : 0,64 = 9 1/7 / 64/100 = 64/7 : 64/100=100/7 = 14 2/7
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