90,4+65,4-90,8 решите

Математика
90,4+65,4-90,8 решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90,4+65,4= 155,8 155,8- 90,8= 65
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