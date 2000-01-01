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90,4+65,4-90,8 решите
Математика
90,4+65,4-90,8 решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90,4+65,4= 155,8 155,8- 90,8= 65
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