Физ-культура, реферат 2 класс , какие бывают лыжные ходы?
Физика
Физ-культура, реферат 2 класс , какие бывают лыжные ходы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коньковый ход и классика, классика может быть попеременный ход, отталкивание.
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