Угол при основании равнобедренного треугольника в 2 раза больше угла при вершине. Найти углы треугольника
Геометрия
Угол при основании равнобедренного треугольника в 2 раза больше угла при вершине. Найти углы треугольника
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Гость:
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