Fill in the gaps with the correct form of the verb to be.Match the pictures and the sentences

Английский язык
Fill in the gaps with the correct form of the verb to be.Match the pictures and the sentences
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Гость:
Можно ли приложить фото данного упражнения?Всё сделаю)
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