90 – (40 – 24 : 3) : 4 * 6 + 3 * 5 = порядок решения
Математика
90 – (40 – 24 : 3) : 4 * 6 + 3 * 5 = порядок решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:3=8 2)40-8=32 3)32:4=8 4)8*6=48 5)3*5=15 6)90-48=42 7)42+15=57
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