. . ‚ 92. 1) прочитайте предложения добавляя окончания числительных ` 1. 1 перенести день на числю › т варя но долгое время продолжалась прежняя Церковная отмечать год сентября 2. Регулярные По этому авиакомпания начнут в числа...

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. . ‚ 92. 1) прочитайте предложения добавляя окончания числительных ` 1. 1 перенести день на числю › т варя но долгое время продолжалась прежняя Церковная отмечать год сентября 2. Регулярные По этому авиакомпания начнут в числах декабря 3. Основные выплаты процентов по кредиту должны . гл 0 Числа следующего месяца 4. Школа должна быть еще монтирована к сентября 2) Спишите вставляя пропущенные буквы и окончания числительных Обозначьте х слова с которыми саг-пасуются порядковые Числительные в предложениях определите их форму 212

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