. . ‚ 92. 1) прочитайте предложения добавляя окончания числительных ` 1. 1 перенести день на числю › т варя но долгое время продолжалась прежняя Церковная отмечать год сентября 2. Регулярные По этому авиакомпания начнут в числа...
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. . ‚ 92. 1) прочитайте предложения добавляя окончания числительных ` 1. 1 перенести день на числю › т варя но долгое время продолжалась прежняя Церковная отмечать год сентября 2. Регулярные По этому авиакомпания начнут в числах декабря 3. Основные выплаты процентов по кредиту должны . гл 0 Числа следующего месяца 4. Школа должна быть еще монтирована к сентября 2) Спишите вставляя пропущенные буквы и окончания числительных Обозначьте х слова с которыми саг-пасуются порядковые Числительные в предложениях определите их форму 212
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Пётр I приказал перенести день новолетия на первое(В.п.ед.ч.,ср.р.) число(Х) января,но долгое время продолжалась прежняя церковная традиция отмечать Новый год первого(Р.п.ед.ч.,м.р.) сентября(Х). 2.Регулярные полёты по этому маршруту авиакомпания начнёт в двадцатых(П.п.мн.ч.) числах(Х) декабря. 3.Основные выплаты процентов по кредиты должны производиться с пятого(Р.п.ед.ч.,ср.р.) числа(Х) следующего месяца. 4.Школа должна быть отремонтирована к первому(Д.п.ед.ч.,м.р.) сентября(Х).
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