Напиши краткие сведения о плонетах Солнечной системы.

Гость: Гость:

Меркурий - первая планета (планета земной группы) от Солнца. Это самая маленькая планета Солнечной смстемы. Венера - вторая планета (планета земной группы) от Солнца. Это самая жаркая планета Солнечной системы, и эта планета самая ближайшая к Земле - орьита Венеры расположена ближе к земной, чем марсианская. Земля - третья планета (планета земной группы) от Солнца. Единственная планета в Солнечной системе, на которой есть жизнь (Хотя возможно жизнь когда-то была на Венере и Марсе, возможно есть в данный момент на спутниках планет-гигантов: Европе, Ганимеде, Энцеладе и Титане) . Марс - четвёртая планета (планета земной группы) от Солнца. Последня внутреняя планета Солнечной системы. Юпитер - пятая планета (планета группы газовых гигантов) от Солнца. Планета имеет кольца и это самая большая планета Солнечной системы. Сатурн - шестая плнета планета группы газовых гигантов) от Солнца. Это вторая по велечине планета Солнечной системы. Планета знаменита своими яркими кольцами. Уран - седьмая планета (планета группы ледяных гигантов) от Солнца. Планета имеет кольца и красивый ровный зеленоватый цвет. Нептун - восьмая планета (планета группы ледяных гигантов) от Солнца. Планета имеет кольца и тёмный синий цвет. Удачной учёбы:)