Зачем нужно наречие? Дам 25 баллов и селфи
Русский язык
Зачем нужно наречие? Дам 25 баллов и селфи
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Для обозначений признаков предметов, признаков действий, признаков признаков
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