Log5 (log2x)=1 решить уравнение

Математика
Log5 (log2x)=1 решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. log(5,(log(2,x))=1; Log(2,x)=5; x=2^5=32;
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