Люди нанятые на работу на капиталистическое предприятие и получающие за неё дене??ную плату это относится к рабочим или буржуанцам

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Люди нанятые на работу на капиталистическое предприятие и получающие за неё дене??ную плату это относится к рабочим или буржуанцам
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Гость:
Пролетарии (пролетариат)
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