Функции денег и что такое тоталитарный режим

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Функции денег: -Мера стоимости. -Средство обращения. -Средство платежа. -Мировые деньги. -Средство накопления. Тоталитарный режим- это политический режим, имеющий полный контроль государства над всеми аспектами жизни общества и человека.