Придумать слово сочетания с числительнами!!!!))

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Придумать слово сочетания с числительнами!!!!))
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Гость:
Двадцать первый век, восьмое марта, сорок учеников, первый учитель, до седьмого пота, пять тюльпанов, пятнадцать лет
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