Сочинение "моё любимое кино" Можно план, пожалуйста? Или очень коротко и схемати??но само сочинение.
Литература
Сочинение "моё любимое кино" Можно план, пожалуйста? Или очень коротко и схемати??но само сочинение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши про самое любимое кино 1)название 2)чем нравиться 3)любимый персонаж ч,чем нравиться 4) свое мнение о этом кино
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