A)-24xy-9x^2-16y^2 помогите пожалуйста!)
Алгебра
A)-24xy-9x^2-16y^2 помогите пожалуйста!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-(9x²+24xy+16y²)=-(3x+4y)²
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