Если плачет кто-то рядом,если слезы льются градом,подойдите вы к нему и спросите:"Почему?"Это, дети, сделать надо!Плохо падать одному.......в каком предложении заключена основная мысль текста?определи вид этого предложения

Русский язык

Если плачет кто-то рядом,если слезы льются градом,подойдите вы к нему и спросите:"Почему?"Это, дети, сделать надо!Плохо падать одному.......в каком предложении заключена основная мысль текста?определи вид этого предложения

Автор: Гость