Если плачет кто-то рядом,если слезы льются градом,подойдите вы к нему и спросите:"Почему?"Это, дети, сделать надо!Плохо падать одному.......в каком предложении заключена основная мысль текста?определи вид этого предложения
Русский язык
Если плачет кто-то рядом,если слезы льются градом,подойдите вы к нему и спросите:"Почему?"Это, дети, сделать надо!Плохо падать одному.......в каком предложении заключена основная мысль текста?определи вид этого предложения
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Гость:
1 предложение сложное оно
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