Решите пж 27.434:638×(6405 - 5878)+10.253
Математика
Решите пж 27.434:638×(6405 - 5878)+10.253
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6405-5878=527 2)27 434:638=43 3)43*527=22661 4)22661+10253=32914
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