Составьте уровнение химических реакций согласно схеме Fe--gt;Fe(OH)2--gt;FeO--gt;Fe назовит?? все вещества укажите тип реакций
Химия
Составьте уровнение химических реакций согласно схеме Fe--gt;Fe(OH)2--gt;FeO--gt;Fe назовит?? все вещества укажите тип реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe +2 H2O = Fe(OH)2 + H2 ( железо, вода, гидроксид железа, водород) ( замещение)Fe(OH)2 = FeO + H2O ( гидроксид железа, оксид железа, вода) ( разложение)3FeO + 2Al = Al2O3 + 3Fe ( оксид железа, алюминий, оксид алюминия, железо) ( замещение)
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