0,2 четвертой степени плюс 1,3 во второй степени минус ноль целых одна десятых 3 степ??ни
Математика
0,2 четвертой степени плюс 1,3 во второй степени минус ноль целых одна десятых 3 степ??ни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2⁴+1.3²-0,1³=(2/10)⁴+(13/10)² - (1/10)³=(2⁴+13²*10²-10)/10⁴=(16+16900-10)/10⁴=16906/10000=1.6906
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