Запишите частное в виде десятичной дроби 20:25

Математика
Запишите частное в виде десятичной дроби 20:25
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:25=0,8 .***--***.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уровнение химических реакций согласно схеме Fe-->Fe(OH)2-->FeO-->Fe назовит?? все вещества укажите тип реакций
Ответить
Математика
0,2 четвертой степени плюс 1,3 во второй степени минус ноль целых одна десятых 3 степ??ни
Ответить
Русский язык
Зачем нужно наречие? Дам 25 баллов и селфи
Ответить
Математика
Сумма четырёх чисел 9,36,а среднее арифметическое семи других чисел 1,9.Найдите сред??ее арифметическое всех этих одиннадцати чисел Можно решить ...
Ответить
Литература
Сочинение "моё любимое кино" Можно план, пожалуйста? Или очень коротко и схемати??но само сочинение.
Ответить