Запишите частное в виде десятичной дроби 20:25
Математика
Запишите частное в виде десятичной дроби 20:25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:25=0,8 .***--***.
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