Пожалуйста решите,очень срочно только с решением Решите все кроме а) Заранее сп??сибо
Алгебра
Пожалуйста решите,очень срочно только с решением Решите все кроме а) Заранее сп??сибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 1 / (1-х) ^2 - 1 / х(х-1) = =(х+1-х)/х(1-х)^2=1 /х^2-х в) (9в^2+1 - ((3в)^2-1^2) / (3в-1) = 2/ (3в-1) г) 2(а+4) / (а-2) * (а^2+2а+4) + (а+2) / (a^2+2a+4)= = (2a+8 + (a+4)(a+2) ) / (a-2)*(a^2+2a+4)=(a^2+8a+16) / (a-2) * (a^2 + 2a+4) = = (a+4)^2/(a^3-8)
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