Пожалуйста решите,очень срочно только с решением Решите все кроме а) Заранее сп??сибо

Алгебра
Пожалуйста решите,очень срочно только с решением Решите все кроме а) Заранее сп??сибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 1 / (1-х) ^2 - 1 / х(х-1) =  =(х+1-х)/х(1-х)^2=1 /х^2-х   в) (9в^2+1   -   ((3в)^2-1^2) / (3в-1) = 2/ (3в-1) г)     2(а+4) / (а-2) * (а^2+2а+4)      + (а+2) /  (a^2+2a+4)= = (2a+8 + (a+4)(a+2)  ) / (a-2)*(a^2+2a+4)=(a^2+8a+16) / (a-2) * (a^2 + 2a+4) =  = (a+4)^2/(a^3-8)   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Преобразуйте: а) a^2+(3a-7) b) (5+y)^2+y^2-7y
Ответить
Литература
Напиши названия кинофильмов,в которых ты увидел лошадей
Ответить
Физика
Напиши краткие сведения о плонетах Солнечной системы.
Ответить
Математика
Отношение чисел х и у равно 7/2 . Найдите 2х/у
Ответить
Математика
Запишите частное в виде десятичной дроби 20:25
Ответить