92:46 решить тремя способами

Математика
92:46 решить тремя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 92:46=2 2. (46+46):46=2 3. 92:(2х23)=2
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