Подбери слова, которые различаются одним звуком.миска..........., мышка......., игра......., точка...., стол....., дом......, коза........, палка......., кот......,

Русский язык
Подбери слова, которые различаются одним звуком.миска..........., мышка......., игра......., точка...., стол....., дом......, коза........, палка......., кот......,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Миска-мишка, мышка-пышка,игра-игла,точка-дочка,стол-стоп,дом-ком,коза-роза,палка-балка
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