Подбери слова, которые различаются одним звуком.миска..........., мышка......., игра......., точка...., стол....., дом......, коза........, палка......., кот......,
Русский язык
Подбери слова, которые различаются одним звуком.миска..........., мышка......., игра......., точка...., стол....., дом......, коза........, палка......., кот......,
Ответ(ы):
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Миска-мишка, мышка-пышка,игра-игла,точка-дочка,стол-стоп,дом-ком,коза-роза,палка-балка
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