Помогите пж быстро надо я на уроке забыла ((((

Математика
Помогите пж быстро надо я на уроке забыла ((((
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/16=24/128 5/8=80/128 1/2=64/128 7/32=28/128 3/4=96/128 11/64=22/128
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