ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ. НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД Газеты сообщили, что президе??т банка обвиняется в растрате. Известно, что мировые судьи рассматривают определенные уголовные дела. Маловероятно, что это преступление будет ...
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ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ. НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД Газеты сообщили, что президе??т банка обвиняется в растрате. Известно, что мировые судьи рассматривают определенные уголовные дела. Маловероятно, что это преступление будет раскрыто. Президент предложил, чтобы Конгресс рассмотрел его законопроект. Оказывается, что Апелляционный Суд Великобритании состоит из уголовного и гражданского подразделений. Мы слышали, как они спорили о необходимости предложенных мер.
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