Помогите. Тема решение задач с помощью рациональных уравнений. Задача. Чтобы ли??видировать опоздание на 1ч, поезд на перегоне в 720 км увеличил скорость, с которой шел по расписанию на 10 км/ч. Какова скорость поезда по расп...
Алгебра
Помогите. Тема решение задач с помощью рациональных уравнений. Задача. Чтобы ли??видировать опоздание на 1ч, поезд на перегоне в 720 км увеличил скорость, с которой шел по расписанию на 10 км/ч. Какова скорость поезда по расписанию?
Ответ(ы):
Гость:
234-456(89-457)1*56+80=? я не адекват сегодня помогла чем могу
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