Помогите. Тема решение задач с помощью рациональных уравнений. Задача. Чтобы ли??видировать опоздание на 1ч, поезд на перегоне в 720 км увеличил скорость, с которой шел по расписанию на 10 км/ч. Какова скорость поезда по расп...

Алгебра

Помогите. Тема решение задач с помощью рациональных уравнений. Задача. Чтобы ли??видировать опоздание на 1ч, поезд на перегоне в 720 км увеличил скорость, с которой шел по расписанию на 10 км/ч. Какова скорость поезда по расписанию?

Автор: Гость