Поширьте речення головними словами. -------- ======== уроки. -------- ======== газету. У кімнаті -------- ======.
Українська мова
Поширьте речення головними словами. -------- ======== уроки. -------- ======== газету. У кімнаті -------- ======.
Ответ(ы):
Гость:
Іванко зробив уроки. Дідусь читає газету. У кімнаті дівчинка малює.
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