Конспект психологизм как способ раскрытия внутреннего мира Печорина

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Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» давно привлекает литературоведов своей новизной. Именно в романе М.Ю. Лермонтова совершенно по-новому был изображен человек, отражавший новое явление русской действительности. Автор раскрывает внутренний мир своего героя посредством его самоанализа.В романе М.Ю. Лермонтова стиль и композиция подчинены одной задаче: как можно глубже, точнее и всесторонне раскрыть образ главного героя, проследить историю его жизни, внутреннего мира. «История души человеческой, — пишет автор в предисловии к «Журналу Печорина», — хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление».Образ главного героя раскрывается с двух сторон: с точки зрения посторонних наблюдателей (Максима Максимыча, рассказчика) и с помощью дневниковых записей самого Печорина.В предисловии к роману автор сообщает нам то, что не мог бы сообщить сам главный герой: Печорин умер, возвращаясь из путешествия в Персию. Это известие обосновывает право автора на публикацию «Журнала Печорина»: «оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением».«Журнал Печорина» состоит из трех повестей: «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист». Сюжет повестей концентрического типа: Печорин находится в центре всех событий. Здесь М.Ю. Лермонтов оставляет нас наедине с героем. Страницы «Журнала» - это предельно искренняя исповедь героя перед самим собой.Стиль написания «Журнала Печорина» во многом близок к стилю авторского повествованиях в повестях «Бэла» и «Максим Максимыч». Еще В.Г. Белинский отмечал: «хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи – удивительное сходство».