Пожалуйста помогите. В 1637 году турецкую крепость Азов взяли... А) Стрельцы. В) Дра??уны. С) Янычары D) Kaзаки.

История
Пожалуйста помогите. В 1637 году турецкую крепость Азов взяли... А) Стрельцы. В) Дра??уны. С) Янычары D) Kaзаки.
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Автор: Гость
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Гость:
Как я помню это вроде были Янычары
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