Пожалуйста помогите. В 1637 году турецкую крепость Азов взяли... А) Стрельцы. В) Дра??уны. С) Янычары D) Kaзаки.

История

Пожалуйста помогите. В 1637 году турецкую крепость Азов взяли... А) Стрельцы. В) Дра??уны. С) Янычары D) Kaзаки.

Автор: Гость