Всем известно колёс служит для езды а для чего ещё служит колеса назови несколько приветов которых колесо использо для другой цели

Окружающий мир

Всем известно колёс служит для езды а для чего ещё служит колеса назови несколько приветов которых колесо использо для другой цели

Автор: Гость