Всем известно колёс служит для езды а для чего ещё служит колеса назови несколько приветов которых колесо использо для другой цели

Окружающий мир
Всем известно колёс служит для езды а для чего ещё служит колеса назови несколько приветов которых колесо использо для другой цели
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. для оборотов. 2. для белок. 3. В часах. 4. поилки для животных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
КТО такой Д.Пожарский?
Ответить
История
В. Ключевский назвал царя Алексея михайловича человеком произвоводящим самое приятное впечатление, но...
Ответить
Математика
Х/10 : х/10+у = 2,5 решите уравнение
Ответить
Русский язык
Возвращаясь домой начался ветер,всё вокруг полетело - разберите предложение по членам
Ответить
Алгебра
Вычислить (√3 − 2)× √7 + 4 √3 помогите пожалуйста
Ответить