Всем известно колёс служит для езды а для чего ещё служит колеса назови несколько приветов которых колесо использо для другой цели
Окружающий мир
Всем известно колёс служит для езды а для чего ещё служит колеса назови несколько приветов которых колесо использо для другой цели
Ответ(ы):
Гость:
1. для оборотов. 2. для белок. 3. В часах. 4. поилки для животных.
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