Вычислить (√3 − 2)× √7 + 4 √3 помогите пожалуйста
Алгебра
Вычислить (√3 − 2)× √7 + 4 √3 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
У меня получилось √41, не знаю правильно или нет √21-2√7+4√3 √21-√28 -√7+4√3 -√7+√48=√41 Или (√3-√4)*√7+4√3 -√7+4√3 -√7+√48=√41
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