На 50 г йодистого метила в гексане подействовали металлическим натрием, при этом в??делилось 1.12 газа, измеренного при нормальоых условиях. Определить массовую долю йодистого метила в растворе.

Химия

На 50 г йодистого метила в гексане подействовали металлическим натрием, при этом в??делилось 1.12 газа, измеренного при нормальоых условиях. Определить массовую долю йодистого метила в растворе.

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