На 50 г йодистого метила в гексане подействовали металлическим натрием, при этом в??делилось 1.12 газа, измеренного при нормальоых условиях. Определить массовую долю йодистого метила в растворе.
Химия
На 50 г йодистого метила в гексане подействовали металлическим натрием, при этом в??делилось 1.12 газа, измеренного при нормальоых условиях. Определить массовую долю йодистого метила в растворе.
Ответ(ы):
Гость:
Xg 1.12L 2CH3I+2Na=C2H6↑+2NaI 284g 22.4L x=284·1.12÷22.4=14.2g w=14.2/50·100%=28.4%
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