После стрелецкого мятежа 1682 года фактически управление страной перешло к.... а) царевне Софии б) Ивану V в) Петру I г) Петру I и Ивану V

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После стрелецкого мятежа 1682 года фактически управление страной перешло к.... а) царевне Софии б) Ивану V в) Петру I г) Петру I и Ивану V
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A) Стрелецкий бунт 1682 года  — бунт московских стрельцов в начале правления Петра Алексеевича, в результате которого его соправителем стал старший брат Иван, а фактической правительницей при них стала сестра Софья Алексеевна.
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